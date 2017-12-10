Evinde bir türlü kazanmayı beceremeyen Turgutluspor, Karadeniz temsilcisi 1461 Trabzon’a da 3-0 kaybetti.

Yağmur altında oynanan maçta ilk yarı 0-0 tamamlanırken maçın ikinci yarısında 3 gol birden bulan Trabzon temsilcisi 3 puanı 3 golle aldı. Bu skorla grupta 6. sıraya kadar gerileyen kırmızı siyahlıların lider Pazar’la arasında 2 puan bulunuyor.

Turgutluspor ilk devre’nin son maçında Hatay temsilcisi Kırıkhan’a konuk olacak.

Maçtan Dakikalar

Dk.20 Yaşar önünde bulduğu topla ilerledi, ceza alanına girmeden sert vuran Yaşar’ın şutu kalecide kaldı.

Dk.22 Yaşar’ın kullandığı köşe vuruşunda top direk kaleye yöneldi. Kaleye giden topu kalevi Ogün güçlükle kornere çeldi.

Dk.35 Turgutluspor atak geliştirdi, Ramazan’ın aşırtma vuruşunu kaleci Ogün çataldan çıkardı.

Dk.42 Kazanılan serbest vuruşta Melih’in füzesini kaleci Ömer Faruk kornere çeldi.

Dk.50 Kendi çabasıyla Turgutluspor ceza alanına giren Aykut Sevim rakibini geçtikten sonra sol ayağı ile plase vuruş yaptı, top ağlara gitti. 0-1

Dk.66 Yaşar’ın kullandığı kornerde ön direkte Ferdi’nin kafa vuruşu bir karış yukarıdan auta gitti.

Dk.73 Ceza alanına topla giren Ferdi rakibini geçti ve sol ayağıyla vurdu Kalecş Ogün güçlükle topu çeldi.

Dk.78 Turgutluspor savunmasının arkasında atılan topta Aykut Sevim’den önce topa Mustafa müdahele etti. Top kornere çıkarkan maçın orta hakemi orta sahadan penaltı noktasını gösterdi. Turgutluspor cephesi karara büyük tepki gösterdi.

Dk.80 Kazanılan penaltı atışını Rasimcan ağlara yolladı. 0-2

Dk.90+6 Turgutluspor savunmada boşluk vermeye başladı. Savunmanın ardına sarkan Alihan Tunçer’in aşırtma vuruşu ağlara gitti. 0-3

Karşılaşma 1461 Trabzon’un 3-0 galibiyetiyle sona erdi.