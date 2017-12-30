Hazırlıklarını Antalya’da sürdüren 3. lig 2. grup temsilcisi Turgutluspor ara transfer çalışmalarına hız verdi.

İkinci yarıda ligi üst sıralarda tamamlayarak en kötü şartlarda 2. lige yükselme maçları oynamak isteyen kırmızı siyahlıların stoper, ön libero ve orta saha mevkilerine 3 transfer gerçekleştirdiği, forvet mevkisi için de bir kaç oyuncu ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Turgutluspor’da savunmaya stoper mevkiine Manisa Büyükşehir Belediyespor’dan Semih Durmuş, ön libero’ya Hatayspor’dan Emin Altunay orta sahaya ise Yeşil Bursa’dan Fatih Çakır’ın takım kadrosuna kazandırıldığı belirtildi.

Hatayspor’dan genç oyuncu Emin Altunay’ın Antalya kampına katıldığı öğrenilirken, diğer iki oyuncunun da önümüzdeki hafta içi sözleşme imzalanarak takıma katılması beklendiği öğrenildi.

20 Ocak Cumartesi günü başlayacak olan Spor Toto 3. lig maçları öncesi hazırlıklarını Antalya’da sürdüren kırmızı siyahlılar 11 Ocak’ta Turgutlu’ya dönerek ligin ilk maçı olan Yeşil Bursa maçı hazırlıklarını burada devam ettirecek.