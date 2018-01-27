TFF 3. lig 2. grupta ikinci devreye deplasman galibiyetiyle başlayan Turgutluspor Pazar günü evinde İstanbul temsilcisi Anadolu Bağcılar kulübünü ağırlayacak.

Geçtiğimiz hafta başlayan ikinci devrenin ilk maçında deplasmanda Yeşil Bursa’yı 1-0 mağlup ederek puanını 30′ çıkaran kırmızı siyahlılar evinde de kazarak seri yakalamak istiyor.

Özellikle sezonun ilk devresinde evinde puan kayıpları yaşayan kırmızı siyahlılar bu maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Turgutluspor’da sakatlıklarından dolayı İsmail Can Üzüm, Mehmet Berber, Muhammed Can ve Efşan Geçgin Bağcılar maçında forma giyemeyecek.

Yeni transferler Fatih Çakır, Ozan Şamiloğlu ve Emin Altunay ise ilk kez taraftarın önüne çıkacak.

Anadolu Bağcılar maçını kazanmak istediklerini söyleyen kulüp başkanı Hakan Sezer; “Artık her maç kritik ve çok önemli. İkinci devrenin ilk maçını deplasmanda oynadık ve kazandık. Şimdi bu 3 puanın daha da kıymetli olması için evimizde kazanmamız gerekiyor. Teknik ekibimiz her zaman olduğu gibi maçın önemini oyuncularımıza anlattı. Haftayı 3 puanla kapatıp önümüze bakmak istiyoruz. Tüm Turgutluluları, taraftarlarımızı bu hafta evimizde oynayacağımız maç için tribünlere bekliyoruz.” dedi.

Pazar günü (Yarın) Turgutlu Yedi Eylül Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma 13.30’da başlayacak.