Manisa’nın Turgutlu ilçesi modern ve konforlu yaşamın yeni adresi Gen Kasaba ile tanışıyor.

Turgutlu’da 9 bin metrekare alan üzerine yapılacak olan 216 daireden oluşacak Gen Kasaba evlerinin lansmanı Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Turgutlu ilçesinde Ergenekon mahallesi İzmir – Ankara Karayolunun yanında yapımına başlanacak olan Gen Kasaba projesinin lansmanı 27 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 14.30’da gerçekleştirilecek. 216 daire, 21 adet sosyal donatı alanı, dubleks daireler ile modern ve konforlu yaşamı Turgutlululara sunacak olan Gen Kasaba projesi ile ilgili olarak firma yetkilileri projemiz Turgutlu’da mimarı anlayışa yeni bir boyut kazandıracak dedi.