Ahmetli Jandarma komutanlığı tarafından ilk yarı tatiline giren öğrencileri sevindirdi.

Ahmetli jandarma komutanlığı jandarmanın tanıtımı ve öğrencilerle kaynaşma projesi kapsamında Ahmetli’nin Alahıdır Mahallesi’ndeki 130 ilk ve Orta okul öğrencilerine karne hediyesi olarak çeşitli hediyeler dağıttılar.

Proje hakkında bilgi veren Ahmetli Jandarma komutanı Jandarma Kıdemli Bşçvş. Uçal Karataş; “Ahmetli İlçemizde jandarma olarak rutin çalışmalarımızın yanında sosyal projelere destek ile vatandaşların ve jandarmanın kaynaşmasını sağlıyoruz. Bugün okulların ilk yarı tatiline girmeden bizlerde öğrencilerimize jandarma kolluk kuvvetlerimizi tanıtıp çeşitli hediyeler verdik. Alahıdır mahallesindeki ilk ve orta okulda okuyan 130 öğrencimize diş fırçası, diş macunu ve çeşitli kırtasiye malzemesini karne hediyesi olarak dağıttık. Bu tür projelerimiz önümüzdeki günlerde de devam edecek” dedi