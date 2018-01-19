Kış mevsiminde ağaçlar kitap açtı, tatile giren öğrenciler hediyelerini dut ağaçlarından topladı.

Turgutlu Belediyesi Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan projede, ağaçlara asılan kitaplar, öğrencilere hediye edildi.

Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler sorumlusu Metin Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Öğrencilerin karne sevinçlerine ortak olmak istediklerini söyledi.

Akgül, şunları söyledi;”Bügün çocuklarımızın ve ailelerin karne heyecanı var. Bizde bu heyacana ortak olmak istedik. Turgutlu Belediye başkanımızın talimatları ile, Kış aylarından ağaçlarda çiçek açmamasından dolayı, kitap açmasını istedik. Çocukların karne heyecanına ortak olup, onlara katne hediyesi verdik. Turgutlu okusun ve paylaşsın istedik.”dedi.

Namık Kemal İlkokulu Müdürü Uğur Altabaş ise yaptığı açıklamada, Projede emeği geçen herkese teşekkür ederken, şunları söyledi;”Turgutlu Belediyesin başlatmış olduğu kitap kampanyası için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugün bir anlamda da karne töreni öncesinde çocuklarımıza hediye vermiş olduk. Emeği herkese teşekkür ediyorum ve projenin devamını diliyorum.”

Tarihi Dutluyol üzerinde ağaçlara asılı kitapları alan öğrenciler ise ilk defa böyle bir proje ile karşılaştıklarını söylediler.