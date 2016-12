Turgutlu’da iki okul kardeş okul olarak her zaman birbirlerine destek olmak için protokol imzaladı.

Turgutlu’nun Türkiye’de adını başarılarıyla söz ettiren Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi ve Turgutlu Niyazi Üzmek İmam Hatip Ortaokulu kardeş okul oldular.

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan’ın katılımı ile Niyazi Üzmez İmam Hatip Ortaokulu’nda yapılan törene Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi Müdürü Tahsin Bozkurt, Niyazi Üzmez İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Güner, İmam Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Balıca,Eğitim -Bir Sen Turgutlu Temsilcisi Hasan Tanrıkulu ve bazı okul müdürleri katıldı. İmzalanan kardeş okul protokolüne göre bundan sonra her iki okul birbirlerine her anlamda destek olacağı, ihtiyaçların giderilmesine yardımcı olacağı, öğrencilerle ilgili projelerde birbirlerine destek olacakları belirtildi. İmza törenin ardından Niyazi Üzmez İmam Hatip Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanlığı tarafından, Halil Kale Fen Lisesi Müdürü Tahsin Bozkurt’ta 3 boyutlu Osmanlı arması hediye edildi.