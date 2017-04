Meyveçilik diyarı Osmancık’da sarp tarım arazilerini işleyebilmek için Atların çektiği karasaban vatandaşların hala vazgeçilmezi. Sarp arazilerde üretim yapmak isteyen çiftiler, motorlu araçların işlevsiz kaldığı alanları işlemek için hala at kullanıyor. sabana çekilip toprağı işliyor.olduğunu

Türkiye’de verimli ovaları ve yetiştirdiği tarım ürünleri ile bilinen Osmancık ’da üretilen tarım ürünlerinin büyük bir kısmı makineli tarım ile elde edilmiyor. Osmancık ’ın ovalarında olduğu kadar sarp arazilerinde de üretim yapılıyor. Dağlık arazilerde üretim yapmak o kadar da kolay değil. Bin bir meşakket ve çaba ile üretime hazırlanan sarp arazilerin işleniş hikayesi ise herkesi şaşırtıyor.

Baharın gelmesiyle sabanlarla sürülmeye başlanan binlerce dönüm arazi için at çifte hazırlanıyor. Öncelikle çift sezonu yaklaşırken hayvanlar güçlenmeleri için arpa ile bakıma alınıyor. Sabanı güçlü bir şekilde çekecek

Köylerde çiftçilik yapabilen çok az insan kalırken, sarp arazilerden verim almak isteyen vatandaş ise bahçesini sürdürebilmek için adeta sıraya giriyor. En fazla 70 gün çift sürülebilen dağlarda toprakların kurumaya başlamasıyla birlikte çift sürme işi de sona eriyor. Motorlu tarım aletlerinden faydalanılamayan dağlık alanlarda atlar asırlar öncesinde olduğu gibi çiftçinin en değerli varlıkları arasında yer alıyor.

‘ATLAR HAYATIMIZIN VAZGEÇİLMEZİ’

Turgutlu’un ilçesine bağlı 250 nüfuslu Osmancık mahallesinde Atlarla çift süren nadir insanlardan biri olan Hasan Kumser, 35 yıldır bu işi yaptığını belirterek toprağın işlenmediği an verimsizleştiğini söyledi. Çocukluğundan beri atların arkasında sabanla çift sürdüğünü kaydeden Osmancık mahallesi muhtarı ve çifçi Salim Çetin “15 yaşımdan beri Atlarla ile çift sürüyorum. Bu arazide traktörün çift sürmesi imkansız. Bu nedenle Atlar bizim hayatımızın vazgeçilmezi. Onları gözümüz gibi bakıyoruz. Son dönemde bu işi yapan iyice azaldı. Atlarla günlük ortalama 3,5 dönüm toprağı sürebiliyoruz. Karşılığında günlük 150 TL ücret alıyoruz. İşimiz zor ama rızkımızı kazanmak için çalışmak zorundayız. Teknoloji ne kadar gelişse de Osmancık dağlarında hiç bir makine bu çifti süremiyor. Bu nedenle at çift sürüyoruz”Topraktan bir şeyler bekleniyorsa onun işlenmesinin şart olduğunu işlenip ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Bu araziler işlenmezse biz bireysel olarak fakirleşirken, ülke ekonomisini de ciddi zarar görür. Şimdi hayvanlarla sürdüğümüz arazideki ağaçların dibi bu sefer insan gücüyle çapalanacak. Daha sonra budamaları yapılacak. Kısacası bu dağlardaki ağaçlardan verim alabilmekb için toprağı ve ağaçları karış karış işlememiz gerekiyor” çalışmaktan Onur paylaşmaktan mutluluk duyanların Köyü Osmancık dedi.