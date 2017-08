Turgutlu’nun Musacalı Mahallesi Gediz Havzasında bulunan köprüler sular altında kaldı.

Musacalı mahallesindeki çiftçilerin durumu kendisine iletmeleri üzerine CHP Turgutlu İlçe Başkanı Erk Kayabaş durumu yerinde inceleyerek, çiftçilerle istişarede bulundu.

“Her yıl Menemen ovasının sulanmasıyla ilgili kapakların açıldığı hususunu biliyoruz. Ancak bu kapakların açılmasından önce Musacalı ve çevre ovalardaki çiftçilere bilgilendirme yapılması gereklidir. Özellikle bu ayın bağbozumu ayı, üzüm kesim ayı olduğu düşünülürse konunun çiftçilerimiz ve işçilerimizin can güvenliği açısından ciddiyetinin ne kadar önemli olduğu ortadadır. Bu olayların her yıl yaşanılan ve can kayıplarının oluştuğu bir durum için burada alınması gereken güvenlik önlemlerinin masaya yatırılarak bir önce çözüme ulaştırılmalıdır. ”dedi.

Çözüm önerileri olarak da Kayabaş; Önerilerimizin ilki, burası Musacalı-Sarıbey arasında resmi olmayan bir geçittir. Vatandaşların talebi köprü kotlarının yukarıya kaldırılarak, yeni bir köprü yapılması ve resmiyetinin kazanılmasıdır. Çözüm önerilerimizin ikincisi ise; bu suyun birinci kanala verilip orada çiftçi sulama birliği tarafından gerekli önlemelerin alınarak, sinirli dağıtım hattından tekrardan Gediz’e verilmesidir. Böylelikle Sinirli öncesindeki Gediz su yüksekliği istenilen seviyede kalacak, Sinirli’den sonra yükselecektir. Menemen’e gidecek olan bu suda hiçbir engelle karşılamamış olarak ve halkımıza da hiçbir mağduriyet yaratılmamış olacaktır.” Şeklinde konuştu.

CHP İlçe Başkanı Erk Kayabaş, yetkililere de seslenerek, “ Vatandaşların mağduriyeti giderilmeli ve can güvenlikleri için gereken tedbirler bir an önce alınmalıdır.” İfadelerinde bulunarak çağrıda bulundu.

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan’a da konuyu ileten Kayabaş, “Çözüm önerilerimizi de Kaymakamımız Sayın Uğur Turan’a da ilettim. Konuya gereken hassasiyetle yaklaştığını, Belediye Başkanımız Sayın Turgay Şirin ve emniyet güçleri ile de görüşerek oluşabilecek can kayıplarını önlemek amaçlı çalışmaların yapılacağını ifade etti. Kendilerine konuya göstermiş oldukları yaklaşımından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Kayabaş son olarak, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Gediz Köprüsü yenileme çalışmalarının üzüm kesim yoğunluğunun arttığı şu günlerde artık açılması gerektiğinin altını çizerek, bir an önce hizmete açılmasının çağrısını yaptı.