Turgutlu Suat Akıncı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda Dünyaya Hükmeden Sultan, Kanuni Sultan Süleyman anlatıldı.

Manisa İl Kültür Müdürlüğü, Turgutlu Gençlik Merkezi, Turgutlu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlim Yayma Cemiyeti’nin ortaklaşa düzenlenen konferans, gündüz öğrencilere, gece halka olmak üzere 2 kez yapıldı. Marmara Üniversitesi’nden Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in sunduğu konferansın gündüz seansı öğrenciler yoğun ilgi gösterdi, gece seansına ise Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa İl Kültür Müdürü İbrahim Sudak, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Eksür ve halkın yoğun ilgisiyle yapıldı. Konferans öncesi mehter takımı salonu dolduranları coşturduktan sonra konferansa başlayan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Kanun Sultan Süleyman’ın hayatını ve iktidarı döneminde dünyaya nasıl hükmettiğini, Osmanlı’nın en parlak dönemini yaşadığını anlattı. Konferanstan sonra Tarih Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile hatıra fotoğrafları çekildiler.