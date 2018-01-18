Turgutlu’da meme kanserine yakalandıktan sonra erken teşhis ve tedavi ile hastalıktan kurtulan Kavadarlı ailesi şimdi de bu hastalıkla mücadele edenler için çalışmalarına başladı.

Turgutlu’da aynı aileden 3 kişinin meme kanserinden kurtulmasından sonra, bu hastalıkla uğraşanlara yardım etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Turgutlu’da yaşayan Şengül Kavadarlı annesi, abisi ve kendisinde meme kanseri teşhisinin ardından ameliyet ve tedavi ile bu hastalıktan tamamen kurtulmasının ardında önce sosyal medyada oluşturulan ‘Kanserle Dans’ grubu üyeleriyle iletişime geçti. Burada kendisi gibi kanserden kurutulan veya halen kanser tedavi gören kişilerle bir araya getirip onlara moral motivasyon aşılayan Kavadarlı, buradaki çalışmalarını Turgutlu’da bu hastalıkla mücadele edenleri bir araya getirmek ve onlara moral motivasyon ve prosedürlerle ilgili yardımcı onları bir araya getirmeye istediğini belirttiği çalışma için yetkililerle görüşmelere başladı.

Uzun tedavi döneminden sağlığına kavuştuktan sonra insanlara faydalı olmak istediğini belirten Şengül Kavadarlı, ilk olarak Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, ardında Turgutlu Toplum Sağlığı Müdürü Murat Yücetürk ile görüşerek konu ile ilgili yardım ve desteklerini istedi.

Turgutlu’da kanser ile mücadele eden ailelere bir araya getirmeyi planlayan Şengül Kavadarlı, “uzun bir tedavi sürecinden sonra meme kanserini yenen bir aile bireyi olarak, bizim gibi mücadele edilen ailelere destek olmak istiyorum, bilgilerimi onlarla paylaşmak, onlara moral motivasyon desteğinde bulunmak istiyorum. Bu amaçla Turgutlu’da kanserle mücadele eden aileleri bir araya getirmek için önce Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan beyi ziyaret ettim bu konudaki çalışmalarıma destek olacağını belirtti. Beni Toplum Sağlığı Müdürlüğü ile bu çalışmaları yapabileceğimi söyledi. Turgutlu Toplum Sağlığı Müdürü Murat Yücetürk’e konu aktardım ve çalışmalarımı burada bulunan doktorlar ile gerçekleştirmek için hemen çalışmalara başladık. Önümüzdeki günlerde Turgutlu’daki hasta ve hasta aileleri ile bir araya geleceğiz” dedi