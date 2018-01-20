Kahvenin edebiyatımızdaki önemi ve tarihte kahvenin yerinin de anlatıldığı bir kitap bir konuk söyleşinin konuğu Prof. Dr. Namık Açikgöz oldu.

Turgutlu Kaymakamlığı, İlçe Halk Kütüphanesinin düzenlemiş olduğu ‘Bir Kitap Bir Konuk’ adlı söyleşinin konuğu ‘Kahvename’ kitabının yazarı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Namık Açıkgöz oldu. Aslen Osmancıklı olan yazar Açıkgöz, 11.kitabı olan “Kahvenâme : Klasik Türk Edebiyatında Kahve” isimli kitabı hakkında söyleşi yaptı. Cumhuriyet İlkokulu Konferans Salonunda yapılan programa ilgi büyüktü. Sohbet esnasında ikram edilen kahve, ortama hoş bir kahve kokusu yaydı, kahveyi içen dinleyiciler ikramdan ve sohbetten memnun oldular. Sohbetin ardından dinleyicilere Este Çerez’in sahibi Turgut Gürkaş’ın sponsorluğu ile alınan “Kahvenâme” isimli kitap, Prof. Dr. Namık Açıkgöz tarafından imzalanıp dinleyicilere hediye edildi. Programa Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Mehmet Tüzel Gökyayla, Yasin Hoşbilgin, Kütüphane Müdürü Fatma Arıtürk, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, öğretmenler ve kalabalık bir dinleyici katıldı.