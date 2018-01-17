Çarşamba günü Köşk Düğün Salonunda yapılan Turgutlu Kahveciler Odası seçimlerinde Cenk Vatansever aldığı 181 oyla odanın yeni başkanı oldu.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Kahveciler Esnaf Odası başkanlığına Cenk Vatansever seçildi. Turgutlu Köşk Düğün Salonu’nda yapılan kurulda, 324 üye oy kullanırken, 322 oy geçerli sayıldı.

Yapılan seçimde, Cenk Vatansever 181, Mehmet Aksabancı 100 ve Refik Kökgül 41 oy aldı. Mevcut başkan Mehmet Aksabancı ile Cenk Vatansever ve Refik Kökgül başkan olabilmek için sandık başına gitti. Köşk Düğün salonunda yapılan olağan genel kurulda üyeler oylarını kullanarak yeni başkanı belirledi. Divan seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yönetim kurulu üyeler tarafından ibra edildi. Divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanı Hasan Geriter yaptı.

Genel kurulda mevcut başkan Mehmet Aksabancı ile Cenk Vatansever ve Refik Kökgül birer konuşma yaptılar. Olağan genel kurulda üyeler oy kullanmalarının ardından saat 17’de kapanan sandıklar da sayıma geçildi. Geçerli sayılan 322 oyun 181’ini alan Cenk Vatansever Kahveciler Oadasının yeni başkanı oldu.

Başkanlığının ilan edilmesinin ardından konuşan Cenk Vatansever tüm üyelere teşekkür ederek koltuğa layık olmak için var gücünle çalışacağını söyledi. Adaylar birbirini tebrik edip salondan ayrıldı.