Ünal Kağba; “Marangozluk mesleğinin odun ve suntadan ibaret olmadığını herkese göstermek için bu yola çıktık.”

Ünal Kağba Turgutlu’da 1 Ocak 2018 tarihinde yapılacak olan Marangozlar Odası yönetim kurulu ve başkanlık seçimlerine aday olduğunu açıkladı. Kağba çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüklerini ve çok değerli olan marangozlar odasını hak ettiği değere kavuşturmak istediklerini söyledi.

Kağba açıklamasında; “Türkiye’nin en geniş çaplı bir alanlarından biri olan Marangozlar Odası’nın Turgutlu’da ki esnaf odaları olarak hiç bir aktivite yapılmamasında dolayı neredeyse kapanma aşamasına geldiği bugünlerde odamıza sahip çıkmanın zamanı gelmiştir. Marangozlar Odası Türkiye’de ki odalar içerisinde en geniş çaplı en farklı alanlarda çalışılması gereken odalardan bir tanesidir. Fakat ne yazık ki Turgutlu’da hiç bir çalışma ve uygulama yapılmamaktadır. Marangozlar Odası mobilyacının, mermercinin, kerestecinin her türlü ihtiyaçlarına sahip çıkacak ve destek verecek konumdadır. Bizler bu mesleğin genç temsilcileri olarak bu gidişata dur demek için yola çıktık. Bu yolda önümüze çıkan her türlü engele karşı duruyoruz. Bizim üyelerimizden istediğimiz tek şey bizi bu yolda desteklemeleri. İnsanlık hizmet için vardır, bizlerde bu yola hizmet amacıyla çıktık. Ben Turgutlu’nun bir evladı olarak, esnafın bir kardeşi olarak, yıllardır bu meslekte çarşıda yetişmiş biri olarak Turgutlu Marangozlar Odasının ismini üst seviyelere çıkartacağımdan eminim. Bizler yapılamayanlar için, haksızlıklar için yola çıktık, sanayide ki marangoz esnafımız için, kaçak emlakçılığın yolunu kesmek için, esnafın hakkının yendiğini gördüğümüz için buna engel olmak için yola çıktık.

Biz bu yolda tabii ki engellerle de karşılaşıyoruz, bu yolda bize çelme takmaya çalışanlar oluyor. Ancak biz asla yolumuzdan dönecek değiliz. Biz bu yola esnafımıza faydalı olmak için mesleklerimizi bir adım ileri götürmek için çıktık bunun için de mücadeleye hazırız. Tabii ki bu bir seçim ve sonunda kazanmakta var kaybetmekte fakat hiç bir şekilde yılmayacağız, yorulmayacağız. Marangozluk mesleğinin odun ve suntadan ibaret olmadığını herkese göstereceğiz.

Bizlerin marangozlar odası esnafından talebimi 1 Ocak 2018 tarihinde yapılacak olan seçimlere iştirak etmeleridir. Bu seçime katılarak oylarını kullanmalarını istiyoruz. En doğal hakları lan oy hakkını tüm üyeler kullanmalı. Tüm üyelere saygılarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.