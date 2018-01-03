Turgutlu’da 9 Aralık gecesi 01 sıralarında meydana gelen N.K. isimli kadına silahlı saldırı olayında 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1kişi de gözaltına alındı.

Elde edilen bilgiye göre geçtiğimiz Aralık ayında Turgutlu Cumhuriyet Mahallesi Karaca Sokak üzerinde meydana gelen ve H.K. isimli kadının sırtından ve göğsünden silahla vurulması olayında Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen N.K. Turgutlu ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşanan olayda silahla ateş ettiği iddia edilen ve firari olan A.K. ise ilçe emniyet müdürlüğü asayiş büro ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda önceki gün Salihli ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili silahla adam öldürmeye teşebbüs ve azmettirme’ den açılan soruşturma Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.