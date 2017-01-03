- SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE ÖDÜL
- JANDARMADAN SÜRÜCÜLERİ VE VATANDAŞLARA UYARI
- TAHSİN BABA VEDA TURUNDA
- ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN
- TURGUTLU’ DA KAZA 1 YARALI
- AİLENİN SORUNUNU ÇÖZDÜLER
- ENGELLİYE YENİ YIL HEDİYESİ
- “LAİKLİĞİN ŞEYTANLAŞTIRILMASI EN BÜYÜK HATA”
- KADINLARDAN KAN BAĞIŞI
- TURGUTLU’DA HIRSIZLIK ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ
- MEKKE’NİN FETHİ TURGUTLU’DA KUTLANDI
- 2017’NİN İLK TRAFİK CEZASI ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE
- TURGUTLU’DA 2016’NIN SON BEBEĞİ ASLIHAN
- VALİ GÜVENÇER’DEN YENİ YIL MESAJI
- Başkan Şirin “Herşey Vatanımız ve Milletimiz İçin”
Yorum Kapalı.