İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Nilay Yaşır 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Yaşır mesajında; “Demokrasilerin olmazsa olmazı hiç şüphesiz Basın ve Medya faaliyetleridir. Hür ve bağımsız basın çoğulcu yönetimlerin en mühim unsurlarından biri olarak toplumsal kontrolü sağlayan önemli bir faktördür. Genç Cumhuriyetimizin kurulduğu esaslar Demokratik ve çoğulcu yönetimi gerektirmekte, Bu yüzden de ülkemizde gazetecilerimize büyük görevler düşmektedir. Öyle ki henüz Milli mücadelenin ilk adımları atılmadan önce İzmir’de düşmana ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin, hukuk-ı beşer gazetesinin baş yazarı olarak memleketin istikbali için öyle bir bilinç uyandırmıştı ki, İzmirli bir yerel gazeteci bütün Anadoluyu ayağa kaldırmış, Milli mücadelenin ilk kıvılcımlarından birini ateşleyerek Cumhuriyete giden yola önemli bir mihenk taşı koymuştu. Bu ve bunun gibi, Devletimizin karşı karşıya kaldığı her problemde üstüne düşen görevi yaparak Milletimizin bilinç ve direncini diri tutan gazeteciler ve basın mensuplarımızın Ülkemiz ve Milletimiz adına sahip oldukları önemin farkında olarak sadece bu sembolik günlerde değil her daim hak ettikleri değerin bizim tarafımızdan kendilerine gösterileceğini ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile Milletimizin her ferdine olduğu gibi kadınlarımıza da layık oldukları değeri gösteren İYİ Parti’nin, Turgutlu İlçe Başkanı olarak ilk Türk kadın gazeteci Selma Rıza Feraceli’yi, Şehit gazeteci Hasan Tahsin nezdinde görevi başında şehit düşen tüm basın mensuplarını rahmetle anıyorum. Bu anlamlı gün vasıtasıyla tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyor, çalışma hayatında başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.