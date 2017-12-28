İYİ Parti Turgutlu Kurucu İlçe Başkanlığı’na Turgutlulu Avukat Nilay Yaşır atandı.

Türkiye genelinde teşkilatlanma çalışmaları hızla devam eden İYİ Parti, Turgutlu Kurucu ilçe başkanını belirledi. İl Başkanı Tamer Akkal tarafından dün Salihli Kurucu İlçe Başkanlığı görevine yapılan atamanın ardından, bugün de Turgutlu Kurucu İlçe Başkanlığı görevine tanınmış Avukat Nilay Yaşır getirildi. İl Başkanı Akkal, parti binasında gerçekleştirilen rozet takdiminin ardından şu ifadeleri kullandı; “ Nilay hanım Turgutlu’nun ve Manisa’mızın tanınmış avukatlarından birisidir. Kendisine verdiğimiz bu görevi başarılı bir şekilde yürüteceğinden eminim. Nilay hanım ile inşallah Turgutlu İYİ olacak. Hayırlı, uğurlu olsun, Allah utandırmasın.”

Nilay Yaşır kimdir?

1982 İzmir Kemalpaşa doğumlu olan Nilay Yaşır, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu. Manisa Barosu, Turgutlu Baro Temsilcilerinden olan Yaşır’ın, aynı zamanda Manisa Arbulucular Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği bulunuyor. Bekar ve 1 çocuk annesi olan Yaşır, İngilzce, İspanyolca ve Almanca biliyor.