Turgutlu Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında başlattığı ve engelli öğrencilerin topluma kazandırılması amaçlandığı +1 Kafe ilk müşterilerini ağırladı.

+1 Kafe’de çalışacak öğrencilerin eğitimlerinin tamamlandığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin “+1 Kafe’miz artık engelli kardeşlerimize emanet, burası artık onların yeridir” dedi.

Turgutlu Belediyesi, Firdevs Gürel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Merkezi’nde eğitim gören 10 engelli öğrencinin topluma kazandırılması adına kurduğu +1 Kafe il müşterilerini ağırlamaya başladı. Atatepe’de bulunan TURBEM’de faaliyete başlayan +1 Kafeye ilk gelen müşteriler ise minik öğrenciler oldu. +1 Kafe’nin faaliyete geçtiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin “Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz kafemiz artık faaliyette. Burada Firdevs Gürel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Merkezi’nde 10 öğrencimiz çalışacak. Burada amacımız Turgutlu Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin topluma kazandırılmasıdır. Bugünden itibaren de ilk müşterilerine ağırlamaya başladı. Burası artık bu kardeşlerimizin, +1 Kafemiz onlara emanet” dedi.