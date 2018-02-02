İrlanda Tarım, Gıda ve Denizcilik Bakanı Michael Creed Orka Tarım’da incelemelerde bulundu.

İrlandalı Bakanı işletmelerinde ağırlayan Orka Tarım Yönetim Kurulu Başkanı M.Serhat Orhan konuk bakana işletmeleriyle ilgili bilgi verdi. Orhan; “Türk üzümünü dünya sofralarına sunan firmamız Orka Tarım, İrlanda Tarım Gıda ve Denizcilik Bakanı Michael Creed, İrlanda Büyükelçisi Brendan Ward ve İrlanda Tarım, Gıda ve Denizcilik Bakanlığı Genel Sekreteri Sinead Phillips’i misafir etmekten onur duyduk. Bu toplantımıza bizi yalınız bırakmayan Turgutlu Kaymakamımız Uğur Turan’a da teşekkür ediyorum. Sayın Bakan Michael Creed ile önce Orka Tarım tesislerini ardından yeni kurduğumuz modern damızlık çiftliğini gezdik. Ülkemizde kaliteli et ırkını geliştirmek adına İrlanda’dan ithal ettiğimiz Limuzin, Şarole, Angus ve Belçika Mavisi düvelerini, yeni kurduğumuz modern tesiste bu düveleri kaliteli erkek boğalarla çiftleştirip ülkemize kaliteli etçil ırk kazandırmak istiyoruz.

İrlanda ile gerçekleştirdiğimiz ticaret hacminin daha da artırmayı iki ülke arasında daha çok ticari ilişkilerde bulunmak istiyoruz. Bunun için Sayın Bakan Michael Creed ve heyetine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi