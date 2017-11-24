Turgutlu”da her geçen gün ivme kazanan inşaat sektörüne yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Haktan Müteahhitlik kapılarını açtı.
Turgutlu’nun lider sektörlerinden biri olan inşaat sektörüne yeni bir isim daha katıldı. Turgutlu Acarlar Mahallesi Yörük Sokak üzerindeki işyerlerinin açılışlarını bugün yapan Nazım Çölova ve Hakan Pekuslu, Haktan Müteahhitlik adı altında Turgutlu’da, Turgutlu’ya yakışır işler yapmayı hedeflediklerini söylediler.
Haktan Müteahhitlik işyeri açılışında okunan duaların ardından vatandaşlar lokma dağıtıldı.