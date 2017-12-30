Seramiksan, Celal Bayar Üniversitesi’nin “İşyeri Uygulama Eğitimi” projesine bölgede dahil olan ilk özel işyeri oldu.

Üniversite – Sanayi iş birliği kapsamında, “İşyeri Uygulama Eğitimi” projesi ile son dönemlerinde tam zamanlı olarak uygulama eğitimi modeline dahil olacak öğrencilerin; uygulama becerisi yüksek, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikte ve istihdama yönelik yetişmiş olmaları sağlanmış olacak.

“Nitelikli İnsan Gücünü Birlikte Yetiştirelim” sloganı ile bölge üniversiteleri içinde ilk kez Celal Bayar Üniversitesi tarafından uygulanan bu projeye imza atan ilk özel işyeri olan Seramiksan, proje kapsamında iyi eğitilmiş insan gücünü artırmak, işletme tecrübesini öğrencilerin bilgisi ile buluşturmayı amaçlamaktadır.

Seramiksan İnsan Kaynakları Müdürü Burak Ersoy, “Celal Bayar Üniversitesi, öğrencilerin mesleki bilgilerini geliştirmek ve nitelikli eleman olarak iş hayatına hazırlanmaları amacıyla çok önemli bir proje gerçekleştiriyor. Seramiksan olarak biz de bu projeye dahil olduğumuz için çok mutluyuz. Bu iş birliği ile hem bölgemizdeki istihdama hem de sektöre önemli bir katkı yapacağımızı düşünüyoruz.” dedi.

Seramiksan idari merkezinde gerçekleştirilen imza törenine Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. M. Kenan Yalınız ve Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Elif Malyer de katıldı.