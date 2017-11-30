Turgutlu İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Turgutlu’da ki 1236 ilkokul öğrencisine “bilinçli gıda tüketicisi ve güvenilir gıda” konulu eğitim verildi.

2017-2018 Eğitim Yılı 1. Döneminde Turgutlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce İlkokul öğrencilerine “Bilinçli Gıda Tüketicisi ve Güvenilir Gıda” konulu eğitim verildi.

Şuana kadar 18 okulda gerçekleştirilen eğitime devam edileceğini belirten İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Musa Çallı; “5996 sayılı Kanun çerçevesinde Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen gıda denetimlerinin yanı sıra, gıda denetiminin bir ayağı da bilinçli tüketicinin gerçekleştirdiği denetimdir. Şüphesiz, bireylerde bu bilincin yerleşmesi daha okul sıralarında alacakları eğitimlerle sağlıklı ve kalıcı olacağı düşüncesi ile bu eğitimin verildiğini ifade etti.

Gerçekleştirdiğimiz eğitimler 1236 öğrencinin katılımı ile gerçekleşmiş; öğrencilere bilinçli gıda tüketicisi nelere dikkat etmeli, güvenilir gıda nedir ve gıda hijyeni konularında bilgi verilmiştir. Ayrıca ALO 174 Gıda Hattı ile ilgili bilgi de verildiğinin altını çizen Çallı amaçlarının bilinçli tüketiciler yetiştirilmesi amacıyla çocuklarda farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Çallı konu ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğinden büyük memnuniyet duyduklarını ve eğitim verilen okul yöneticilerinin de katkıları nedeniyle kendilerine çok teşekkür ettiklerini de sözlerine ekledi.