İlaca zam kararı stokçuları harekete geçirdi. 19 Aralık 2017 tarihinden itibaren zam yapılacağının belli olmasından sonra eczanelerde ilaç sıkıntısı yaşanıyor.

Anadolu Eczacı ve Depocuları Derneği Başkanı Onur Tokel, yaptığı açıklamada, ilaç zamları ve yaşanan sıkıntı hakkında şu bilgileri verdi:

ZAM GELECEK İLAÇLAR BULUNMUYOR

“Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 19.12.2017 tarihinde ilaçlara zam uygulanacağını bildirdi. 962 ilaçta fiyat düşüşü beklenirken 915 kalem ilaçta ise zam bekleniyor.

Zam ve fiyat düşüşüne 19 gün kaldı. Zam gelecek ilaçlar eczanelerde ve ecza depolarında bulunmuyor. Fiyatı düşecek ürünlerse tabi ki kolaylıkla bulunabiliyor.

Başka bir şekilde söyleyecek olursak, firmalar fiyatı artacak ilaçları piyasaya daha az miktarda veriyor ya da hiç vermiyor.

Euro kurunun 4,70’leri gördüğü günümüzde ilaç fiyatlarının belirlendiği Euro baz fiyatı ise 2,3421 TL olarak hesaplanıyor.

FİYATI DÜŞECEK İLAÇLARDA DA SIKINTI YAŞANABİLİR

Ayrıca fiyatı düşen ürünler için eczanelerin elindeki stokların ne olacağı yine muallakta. Çünkü düşüşle ilgili bir zarar karşılaması söz konusu değil. İlaç sektörünü ve hastaları zor bir 20 gün bekliyor.”