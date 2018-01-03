Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, içerisinde kıyafet bulunan hediye paketleriyle 100 ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldürdü.

Ailelerin yeni yılını da tebrik eden Başkan Şirin, Dosteli Kıyafet ve Yıkama Merkezi ekipleri aracılığıyla dağıtımı yapılan kıyafetlerin güle güle iyi günlerde kullanılmasını dileyerek, “Nerede bir ihtiyaç sahibimiz varsa bu soğuk kış günlerinde de dost elimizi uzatıyoruz. 2018 yılında da Turgutlu Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olacağız” dedi.

Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi ekiplerince belirlenen ihtiyaç sahibi 100 aileye içerisinde kıyafet de olan paketlerin dağıtımının yapıldığını belirten Başkan Şirin, “2018 ilk günlerinde Turgutlu Belediyesi olarak belirlediğimiz ihtiyaç sahibi 100 ailemize destekte bulunarak hediye paketi gönderdik. Turgutlu Belediyesi’nin sıcak elini bu soğuk kış günlerinde hemşerilerimize uzatabilmiş olmanın manevi hazzını yaşıyoruz. Kıyafetlerini güle güle kullansınlar. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin yeni yılını bir kez daha kutluyor, Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezimize destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi.