Manisa İHH (Manisa İnsani Yardım Derneği) bünyesinde kurulan İHH-MAK( İHH Manisa Arama Kurtarma) ve MAT (Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği) ekipleri Halep’te yaşanan zulme dikkat çekmek için İHH İnsani yardım vakfının başlatmış olduğu “Halep’e Yol Açın” etkinliğine destek vermek için yoğun katılımlı bir araç konvoyu ile Halep sınırındaki Adana Cilvegözü sınır kapısına gittiler.

Halep Sınırı Sıfır Noktasında konuşan (Manisa İHH) Manisa İnsani Yardım Derneği Başkanı Necmettin Okumuş; Kayseri’de meydana gelen hain saldırıya değindi. Halep te Gece 03.00 da yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Manisa IHH-MAK ve Manisa MAT ile beraber, 03.30 itibariyle rehinelerin geçişi ve teslim alınmasına başlandı. Gece 02.30’da Halep’teki kardeşlerimiz için yeniden anlaşma yapıldı dedi. Fua’daki Şiilerin bulunduğu yerden çıkarılması karşılığında 80,000 civarı Halepli kardeşimizin çıkarılması konusunda anlaşma yapıldığına değinen Okumuş. Şu anda Halep sınırının 0 (sıfır ) noktasında İHH-MAK ve Manisa MAT Ekipleri olarak tahliye işlemlerinin yapılmasını bekliyoruz. İHH Genel Başkanımız, İnsani Diplomasi Ekibimiz, Acil Yardım Ekibimiz, Canlı Yayın Ekiplerimiz kardeşlerimizi karşılamak için buradalar. An itibariyle İHH ekipleri bugün çıkarılacak ekipleri karşılamak üzere bölgede bulunuyor.

Manisa İHH başkanı Necmettin Okumuş ve Manisa MAT Başkanı Bahattin Özer ve ekipleri sınırdan geçen yaralıların bulunduğu yerleri ziyaret ettiler. Bu ziyaretlerde duygulu anlar yaşandı.

Geçici çadır kent ihtiyaçları olduğunu belirten Okumuş ve Özer; Halep’in kuşatma altındaki bölgesinde bulunan 100.000 insan Rusya, İran ve Suriye rejimi ile BM’ nin müzakereleri sonucunda da 40.000 civarında insan İdlip şehir merkezi ve çevresine getirilmesi sağlandığını belirtti. Manisamız adına bölgede bulunan İHH-MAK ve Manisa MAT ekipleri Pazartesi günü İHH İnsani Yardım Vakfının öncülüğünde Suriye ye geçerek Çadır tahliye çalışması, Çadır kurma ve Lojistik faaliyetlerde bulunacaklar. Manisa İHH olarak Halep’in mazlumları ve masum sivilleri için her türlü yapmaya devam edeceklerini belirten Okumuş ihtiyaç olan malzemelere değindi.

Geçici kamp alanlarında ihtiyaç duyulan malzemeler sırasıyla:

Bakliyat dökme ( şeker, yağ, çay, mercimek, pirinç, bulgur, sıvı yağ, tuz, salça, katı yağ, hazır çorba makarna.

Sünger yatak, battaniye, soba, kömür, su, kışlık elbise çocuk, yetişkin, bay ve bayan ( mont, atkı, bere, eldiven, çorap, içlik, bot, çizme, mat

Acil yardım paketi: “Meyve suyu küçük, süt, konserve, bisküvi, helva, çikolata, karper peynir, endomi (hazır makarna), temizlik kolisi, sağlık çantası

Genel ihtiyaçlar: Çadır küçük ve büyük, su deposu 2 tonluk 300 adet, çakıl taşı, oyuncak, psikolog, doktor.

Özellikle Konserve, Bebek Maması, Süt, Bebe Bisküvisi ve Bebek Bezi acil ihtiyacını tekrar vurgulayan Okumuş ve Özer durumun çok ciddi olduğunu belirterek Manisalılara seslendi; Maddi sıkıntıya da vurgu yaparak. 3 – 5 TL demeyin. İHH, Kızılay, AFAD, Sadaka Taşı, Beşir vs. güvendiğiniz hangi STK varsa, hangi kurum varsa mutlaka az da olsa bir şekilde SMS olur, hesaplar olur, maddi veya ayni yardım yapın dedi.