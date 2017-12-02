Turgutlu’da Cuma günü sabah saatlerinde gerçekleşen soygun olayının faillerini ihbar edenlere 50 Bin TL ödül verilecek.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde faaliyet gösteren ve eski Turgutluspor Kulübü Başkanı Murat Ayhan’ın (Kasaba Ltd. Şti.)’nin işletmeciliğini yaptığı Turgutlu Mezbahası kimliği belirsiz şahıslar tarafından Cuma günü sabahı erken saatlerde soyuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekimleri soygun olayıyla ilgili inceleme başlatırken Kasaba Ltd. Şti. sahibi eski Turgutluspor başkanı Murat Ayhan ise hırsızlık olayının faillerini ihbar edene 50 Bin TL ödül verileceğini açıkladı.

Murat Ayhan gazetecilere yaptığı açıklamada; “Arkadaşlar öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dün maalesef çok üzücü bir olay yaşadık. Cuma günü sabaha karşı şahsıma ve aileme ait Kasaba Ltd Şti. isimli şirketimiz tarafından işletmeciliğini yaptığımız Turgutlu Mezbahasında bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Emniyetimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Olayın gerçekleşmesinin hemen ardından çalışmalarını başlattı ve tabi ki bazı ipuçlarına ulaştı. Ancak bizlerde Ayhan ailesi olarak bazı girişimlerde bulunmak istedik. Bu üzücü olaydan haberi olan ya da gerçekleştiren şahısları bilen ve bizlere ihbar eden vatandaşımıza 50 bin TL ödül vereceğimizi taahhüt ediyoruz. ” dedi.

Turgutlu Mezbahası’nda geçtiğimiz Cuma günü sabah erken saatlerde gerçekleşen hırsızlık olayında 30 Bin TL nakit para, 75 adet çeyrek altın, 280 adet çeşitli bankalara ait kullanılmamış çek yaprağı ve şirket sahibine ait ruhsatlı Glock marka tabanca’nın çalındığı öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.