Turgutluspor evinde üçüncü mağlubiyetini aldı.
TFF 3.lig 2.grup temsilcisi Turgutluspor Erok ve Tire mağlubiyetlerinden sonra evinde 3. mağlubiyeti Van BBSK’dan aldı.
Kayseri Erciyes maçından bu yana evinde kazanamayan kırmızı siyahlılar liderliği averajla Yeni Orduspor’a kaptırdı.
Dk.14 Van ceza alanında topla buluşan Aziz istediği vuruşu yapamadı, top kaleci Onur’da kaldı.
Dk.19 Yaşar’ın kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Ferdi’nin vuruşu kalecide kaldı.
Dk.22 Turgutluspor savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Mehmet kaleci Ömer’in müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
Dk.23 Penaltı atışını Mehmet gole çevirdi. 0-1
Dk.24 Turgutluspor’un geliştirdiği atakta boşta kalan topa Fatih sert vurdu, topu kaleci Onur güçlükle çeldi.
Dk.27 Turgutluspor Yaşar ile hücum etti, Yaşar’ın sağ çaprazdan vurduğu top direğin dibinden auta gitti.
Dk.30 Emre kendi yarı sahasından topla hareketlendi, yaklaşık 25 metreden sert şutu kaleci Onur güçlükle kurtardı.
Dk.64 Kazanılan korner atışınd ön direkte Temel’in vuruşu ağlara gitti. 0-2
Dk.82 Sağ kanattan Yaşar’ın ortasında Ferdi’nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.
Dk.85 Ceza alanı içerisinde topla buluşan Ali sert vurdu, top üst direkten ağlara gitti. 0-3
Dk. 90+3 Ceza alanı dışından Haydar’ın sert ve etkili vuruşu ağlara gitti. 0-4
Karşılaşmanın ardından kapalı tribündeki Turgutluspor taraftarı hem kazanan taraf Van BBSK’yı hem de kendi takımlarını tribünlere çağırarak alkışladı.
Maç sonunda açık tribünlerden kendisine küfür edildiği iddiasıyla kaleci Ömer Faruk ve stoper Mustafa Özgen tribünlere giderek taraftarla tartıştı.