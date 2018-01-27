Turgutlu Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Turgutlu Huzurevi’nde verdiği konserle huzurevi sakinlerine güzel bir gece yaşattı.

Birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği konserle farklı bir akşam geçiren huzurevi sakinleri, kendilerine verdikleri önemden dolayı tüm ekibe teşekkür etti.

Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve Doç. Dr. Gökhan Ekim şefliğindeki Türk Halk Müziği Korosu, Turgutlu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde konser verdi. Konsere Ülkü Ocakları Başkanı Cemal Gürefe ve Belediye Basın Danışmanı Aylin Askingil de katıldı. Koro, Ege’den Trakya’ya kadar Anadolu’nun dört bir yanından birbirinden güzel türküleri seslendirdi. Sıcak ve samimi bir ortamın oluştuğu huzurevi salonunda, türkülere eşlik eden davetliler, kimi zaman hüzünlendi kimi zaman türkülere oynayarak, alkışlarla eşlik etti. Doçent Doktor Gökhan Ekim, Turgutlu Belediyesi bünyesinde gerçekleştirdikleri çalışmaları sunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, başta Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin olmak üzere ekibi adına kapılarını kendilerine açan huzurevine teşekkür etti.