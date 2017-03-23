- TURGUTLU POLİS’İ HAZIR KITA
- HUZUR EVİNİ ZİYARET ETTİLER
- TUTSO BANKA MÜDÜRLERİYLE KAHVALTIDA BULUŞTU
- 9 KİŞİ ADLİ KONROLLE SERBEST KALDI
- BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ
- KURSLARA İÇİN PROTOKOL İMZALARI ATILDI
- KENDİ ÜRETTİMİ DRONLA LİDERLİĞE OTURDU
- 9 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
- TURGUTLU’DA 113 BİN VATANDAŞ OY KULLANACAK
- MÜŞTERİLERİN GÖZBEBEĞİ OLDU
- 5 ASIRLIK GELENEĞİN MACUNU DUALARLA KARILDI
- MUHTARDAN BAŞARILI ÖĞRENCİLERE MORAL DESTEĞİ
- CHP’Lİ KAYABAŞ’TAN TAZİYE MESAJI
- FARKINDALIK GÜNÜNDE ONLARI YALNIZ BIRAKMADILAR
- GEDİZLİ VE SAYAR BİR ARAYA GELDİ
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