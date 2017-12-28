Turgutlulu minikler Türk büyüklerini tanıdılar, hem de eğlendiler.

Turgutlu Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, Türk kültüründe büyük yer sahibi olan Nasrettin hocayı, eğlenerek tanıdılar. Nasrettin hocanın fıkralarında anlatılanların gülüp geçilebilecek türden anlatımlar olmadığını belirten Anaokulu Müdiresi Ömür Özçıra, çocuklarımızı eğlendirirken, öğrenmelerini de sağlamayı düşündüklerini söyledi.

Nasrettin Hoca denilince yüzlerde ister istemez bir tebessüm oluştuğunu sözlerine ekleyen Özçıra, şunları söyledi;”Nasrettin hoca ülkemizin bir kültür mirası. Çocuklarımızda bizim geleceğimiz olduğu için, onları, Nasrettin hocanın güldürürken düşündüren hikayeleri ile büyütmek istiyoruz. Çünkü, Nasrettin hoca sadece gülüp eğlenen, hayatı ti ye alan birisi değil bilge bir insandır. Çocuklarımızda buradan öğrenecekleri ile hayata daha güzel, daha zeki bakmayı inşallah öğrenecekler” dedi.