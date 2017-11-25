Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde eğitim gören engelli öğrenciler hayallerini kâğıtlara yazıp gökyüzüne uçan balon ile gönderdi.

Turgutlu Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde eğitim gören engelli öğrencilerin hayallerini gerçekleştirme adına bir proje geliştirdi. Hayallerini kâğıtlara yazıp gökyüzüne uçan balon ile gönderen öğrencilerin mutlulukları yüzlerinden okunurken, Turgutlu Belediyesi de bu hayalleri gerçekleştirme adına çalışma başlattı.

‘İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar’ mantığıyla bir proje başlattıklarını belirten Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül, “Projemizin içeriği 3 grubu kapsıyor. Engelliler, çocuklar ve yaşlılarla birlikte 3 etapta gerçekleştireceğimiz etkinliklerde, katılımcılardan hayallerini bir kağıda yazmalarını isteyeceğiz. Bugün projenin ilk etabı olan engelli kardeşlerimiz ile birlikteyiz. Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde eğitim gören öğrenci kardeşlerimiz daha sonra yazdıkları hayalleri rulo haline getirip uçan balonlara bağladılar. Renklerini kendi seçtikleri hayal balonlarını gökyüzüne aynı anda saldıklarında akıllarda mavi gökyüzünün önünde uçuşan renkli hayaller kalacak. Aynı zamanda bizimde kenara not aldığımız bu hayalleri gerek sürpriz olarak gerek hayal sahibiyle birlikte ilerleyen zamanlarda gerçekleştirmek istiyoruz. Hayalleri gerçekleştirirken sponsorlar bulup onlarla anlaşmalar yapmayı planlıyoruz. Proje belli bir kamuoyu oluşturacağından dolayı sponsor anlaşmalarının da kolaylaşacağını ön görüyoruz. Gerekli yerlerde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak devreye girmeyi planlıyoruz. Projenin devamlılığını sürdürmesi için 3 etabın ardından planlanan 2. kısım projeyi sosyal medyaya taşımayı kapsıyor. Etapları gerçekleştirirken sosyal medyada yapacağımız reklamlarla vatandaşlarımızla birimizle nasıl iletişime geçebileceklerini paylaşacağız. 3 etap tamamlandıktan sonra hayallerini gerçekleştirmek isteyen insanlar birimizle sosyal medya üzerinden irtibata geçebilecekler. Bununla birlikte projemizin sürekliliğini korumuş olacağız. ”dedi.