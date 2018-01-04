Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kapalı olan yollar nedeni ile 112 acil sağlık ekipleri hastaya ulaşamadı. Hasta vatandaş çamurlu yollarda diğer vatandaşlar tarafından sedye ile taşındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutlu’da yürütülen çalışmalar nedeniyle birçok yol kapalı ve yağmurun da yağmasıyla yollar çamur deryasına dönmüş durumda.

Cumhuriyet Mahallesi Yedi Eylül Caddesi üzerinde devam eden çalışmalar sebebi ile bugün akşam saatlerinde rahatsızlanan Şükriye Gür isimli vatandaşın yakınları 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istediler.

Yolların kapalı olması ve ara sokaklarda ki aşırı araç yoğunluğu nedeni ile hasta vatandaşa ulaşamayan ekipler, müdahale çantası ile birlikte hastanın evine gittiler.

Devlet Hastanesine sevk edilmesi gereken hasta Şükriye Gür’ü vatandaşlar çamur ve balçık dolu olan kapalı yoldan ambulansa taşıdılar.

Duruma isyan eden vatandaşlar; ‘bugün çok daha ağır bir vaka da olabilirdi, sonu büyük acıyla bitebilirdi, burada daha büyük felaketler olmadan yetkililer önlem alsın’ dediler.