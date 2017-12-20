Turgutlu Zübeyde Hanım Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında sokak hayvanlarına harçlıklarıyla yaptırdıkları barınakları bağışladılar.

Zübeyde Hanım Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sosyal projeler kapsamında başlattıkları proje ile Turgutlu Belediyesi hayvan barınağına 22 adet barınak hediye ettiler, yetkililere teslim edilen barınakları öğrenciler cep harçlıkları ve hayır severlerin destekleri ile yaptırıp bağışladılar, barınakların teslimine eşlik eden öğrenciler barınakta bulunan sokak hayvanları ile keyifli zaman geçirdiler.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Zübeyde Hanım Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Baş Yardımcısı Mustafa Ebecek, 22 adet barınağın belediye yetkililerine teslim edildiğini belirterek, şunları söyledi;”Zübeyde Hanım Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında okul idaresi, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle başlattığımı bir kampanya çerçevesinde 22 barınağı belediyemize teslim ettik. 2 adet barınağımızı da Turgutlu Lisesi bahçesine bırakılmak üzere teslim edilecek. Katkıda bulunan, hayırseverlerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkür ederiz” dedi.