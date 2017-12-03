Turgutlu Karadenizliler Derneği tarafından her yıl düzenlenen Hamsi Şenliği’nin bu yıl 8. si düzenlendi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Mimar Sinan Parkı’nda düzenlenen şenliğe, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Kaymakam Uğur Turan, Belediye Başkanı Turgay Şirin, il ve ilçe protokolü katıldı. Şenlikte katılımcılara 500 kilogram hamsi ikram edildi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, şenlikte yaptığı konuşmada, Yöresel etkinliklerin birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu söyledi.

Türkiye’nin zor zamanlardan her daim kardeşlik ve sımsıkı bağlarla birbirine bağlanması ile üstesinden geldiğini belirten Güvençer, şunları söyledi;”Türkiye, birbirinden farklı ırk ve İnançların içerisinde kardeşçe yaşadığı güzel ve kıymetli bir ülke. Bu kardeşliği, bu renkliliği bir ve diri tutmalıyız. Bu tür etkinlikler, bu inanç ve dirayeti diri tutacak ve kimse Türkiye’de huzur ortamını bozamayacaktır.”dedi.

Etkinliğe katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, ikram edilen hamsilerden yerken, Karadeniz müzikleri eşliğinde horon teptiler.