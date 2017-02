Azerbaycan halk hareketinin sembol isimlerinden Prof. Dr. Hanım Halilova Turgutlu’dan seslendi: “Hocalı Soykırımını dünyaya duyurmak Türk milletinin boynunun borcudur”

Turgutlu Belediyesi ile Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği tarafından 25 yıl önce Azerbaycan’da yaşanan katliama yönelik Azerbaycan halk hareketinin sembol isimlerinden Prof. Dr. Hanım Halilova’nın konuşmacılığını yaptığı ‘Hocalı Soykırımı Anma Konferansı’ düzenlendi.

Turgutlu Belediyesi ile Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği tarafından düzenlenen Hocalı Katliamı’nı Anma Konferansı, Samiye Nuri Sevil İlkokulu Mesadet Özcan Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu konferansa başta Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren, Kıdemli Başçavuş Kemal Secerli, Belediye Başkan Yardımcısı İskender Tunç, Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclis Üyesi İlteriş Yağcıoğlu, geçmiş dönem MHP Milletvekili Ali Serdengeçti, geçmiş dönem Belediye Başkanı Yasin Hoşbilgin, AK Parti İlçe Başkanı Mürşit Gedizli, MHP İlçe Başkanı Orhan Sayar, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Cemal Gürefe, Salihli Türk Ocakları Başkanı Ersin Aybar, MAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu ile çok sayıda daire müdürü, oda ve dernek temsilcileri, sendika temsilcisi, siyasi parti temsilcisi ve vatandaş katıldı. Cemal Gürefe Başkanlığı’ndaki Ülkü Ocakları mensubu gençlerin de yoğun katılım sağladığı konferans Prof. Dr. Hanım Halilova’nın salona alkışlar eşliğinde girişiyle başladı.

“Tarihimizi Bilerek Yol Alalım”

26 Şubat 1992’de Ermeni çetelerince Rusların desteğiyle Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde yapılan soykırıma yönelik düzenlenecek konferansın konuşmacılığını üstlenen Prof. Dr. Hanım Halilova da alkışlar eşliğinde konuşmasına başladı. Konuşmasında sık sık Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mücadelesinden ve ‘Turancılıktan’, Türkiye Cumhuriyeti’nin o kara gecede Azerbaycan’a verdiği destekten söz eden Prof. Dr. Halilova, “Biz Rusya İmparatorluğu içinde bir sömürge olduğumuza ve elbet bir gün bağımsız, demokratik bir Cumhuriyet kuracağımıza inanıyorduk. “Ben Atatürk’ün esgeriyim” diyen Cumhurbaşkanımız Ebülfez Elçibey’in mücadelesine kadın halk desteği verdim. Neden olmasın dedik? Türk Kadını cepheden cepheye koşmuşken, Azerbaycan’da fitili ateşledik. Her zorluğa rağmen inancımızı yitirmedik. Rus ve Ermeni bozgununa karşı dik durduk. Bu öyle duruştu ki evden çıkarken hep helalleşirdik. Belki gider de dönemeyiz diye” şeklinde konuştu. ‘Gardaşlarım Ermeniler ve Ruslar Türk istemiyor bu dünyada. O yüzden Hocalı’da kanlı eylem gerçekleştirdiler. Bugün biz 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan o kara gece Ermeni kuvvetleri tarafından Hocalı kasabasında yaşanan soykırımda 83 çocuk, 106 kadın ve 70’den fazla yaşlı dahil 613 soydaşımızın tüm dünyanın gözü önünde katledilişinin matemini yaşıyoruz. Hocalı kuşatmasından kaçamayan Azeri kardeşlerimiz şüphesiz yakın tarihin gördüğü en acımasız, en vahşi katliamlardan birine maruz kaldı. Benim taburumdaki kadınlar şehit oldu. Bu soykırımı unutmamak, dünyaya duyurmak ise böylesi katliamların bir daha yaşanmaması açısından büyük bir gereklilik ve Türk Milleti’nin boynunun borcudur. Biz bu borcu ödemek için her yerde anlatıyoruz. Genç nesillerimize tarihimizi öğretiyoruz ki bugünlere nasıl geldik bilsinler. Türk olmak bizim için onurdur. Turancılık bizi bir araya getiren unsurdur. İçimizde ve dışımızdaki hainlere karşı dik durduğumuz için zaten hala PKK hainler amacına ulaşamıyor” dedi.

“Bozkurt Türklerin Simgesidir”

Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’in de başdanışmanlığını yapan Prof. Dr. Halilova, Alparslan Türkeş’i Bozkurt işaretiyle kendisinin tanıştırdığını ifade ederek, “ Başbuğ Alparslan Türkeş Azerbaycan’a gelirken elimizdeki imkanlarla büyük bir hazırlık yaptık. O gün kendisini büyük bir kalabalık karşıladı, herkes Bozkurt işareti yapıyordu ve bana bu işaretin anlamını sordu. Ben de Bozkurt işaretinin Türk’ün simgesi olduğunu anlattım. O’nun çok hoşuna gitti ve bu işareti hep kullandı. Gardaşlarım Bozkurt işareti Türklüğün işaretidir. Ergenekon Destanı’nda Türk’e bir Asena yol gösterir, bizim yol gösterenimiz de Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Bu işareti kendisini Türk bilen insan yapar, şimdilerde herkes bir şeyler söyler ama Bozkurt işareti Türklüğün simgesidir. İşaret dimdik olarak ‘haydi ileri’ anlamında net bir biçimde yapılmalıdır” dedi. Konuşmasında Türkiye’ye ayak bastığında gizli gizli toprağa yüzünü sürdüğünü belirterek salondakilere duygusal anlar yaşatan Halilova, “Rabbim bizleri vatansız, gardaşsız bırakmasın. Bugün burada sizlerleysek inanın inancımızdandır. Çok şükür ki ne acılar gören Türk Dünyası yine de güçlüdür. Bugün bu salonu dolduran sizlere minnettarım. Çok güzel bir şekilde ağırlandım. Mutluluğun, gururun en yücesi de budur. Bu vesileyle bir kez daha Hocalı’da ve Türk Dünyası’nın her bir köşesinde toprağa düşen şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, adaletin bir gün tecelli etmesi, akan gözyaşlarının silinmesini temenni ediyorum” dedi. Konferansın sonunda şehir dışında olması dolayısıyla konferansa katılamayan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Azerbaycan Kültür Derneği adına Prof. Dr. Halilova’ya teşekkür plaketi takdim edildi. Konferansın sonunda Halilova, kaleme aldığ ı “Ebülfez Elçibey ile Bağımsızlığa Giden Yol”,”Kahraman Türk Kadını”,”Soykırılan Kim” adlı kitaplarını imzaladı.