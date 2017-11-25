Turgutlu’da halı sektöründe marka olan Halı Dünyası yeni yerinde kapılarını açtı.

Türkiye’nin bir çok yerinde halı satış mağazalarıyla her bütçeye hitap eden Halı Dünyası Turgutlu Mağazası açılışı yapıldı.

Turgutlu’da eski Belediye binası karşısındaki Zekeriya Kaya ait Halı Dünyası’nın açılışına Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Belediye Başkanı Turgay Şirin, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Esendemir, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Belediye eski Başkanı Serhat Orhan ve bir çok davetli katıldı.

Halı Dünyası açılışında Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından açılış kurdelesini beraberce kestiler.