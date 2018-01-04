TFF 3. lig 2. grup ekiplerinden Turgutluspor’un ara transferde takıma kazandırmak istediği ancak Manisa Büyükşehir Belediyespor tarafından Turgutluspor’a verilmeyen Semih Durmuş transferi ile ilgili Turgutluspor kulüp başkanı Hakan Sezer’den açıklama geldi.

Turgutluspor kulübünün Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e sevgi ve saygısının baki olduğunu ve bunu kimsenin bozmasına izin vermeyeceklerini belirten Sezer açıklamasında; “Turgutluspor, 160 bin nüfusuyla birçok ilden büyük ilçemiz Turgutlu’nun takımıdır. Turgutluspor geçmişi olan büyük bir camiadır. Turgutlu’ya ve Manisa futboluna nice basarılar ve sevinçler yaşatmış, oyuncular yetiştirmiş güzide bir kulüptür.

Elbette kulüpleri yönetenler, kulüplerin menfaatlerini düşüneceklerdir. Hepimiz Manisalıyız ve Manisa’nın takımıyız, özellikle 17 ilçesiyle Manisa’ya hizmet etmek borcumuz diyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün’ün Turgutlu için ne kadar önemli olduğunu ve Turgutlu’nun da Cengiz Ergün için ne kadar değerli olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bu transferde 15 bin TL gibi bir bedelin de Turgutlu söz konusu olunca başkanımız için hiç bir değeri olmadığını da çok iyi bilmekteyiz.. Lakin Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, bu konuda eminiz ki hiç bir bilgisi olmayan sayın Cengiz Ergün ile Turgutlu halkı ve Turgutluspor’u sevenleri karsı karsıya getirecek 15 bin liralık kulüp menfaati açıklamalarını da şaşkınlıkla ve üzülerek takip etmekteyiz. Transferler olur olmaz dostluklar sonsuzdur. Turgutluspor kulübünün, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza sevgisi ve saygısı da baki olup, kimsenin bozmasına izin verilmeyecektir. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri kararını ise Manisa spor kamuoyun takdirine bırakıyoruz.” ifadelerine yer verdi.