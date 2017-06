Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Turgutlu’da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün gerçekleştirdiği iftar programına katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İle Müdürü Murat Konan, İftar programında AA Muhabirine yaptığı açıklamada, Salihli ve Turgutlu ilçelerinde 108 ailede, 138 çocuğun bakıldığını, kendilerinin de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak gerekli destekleri sağladıklarını söyledi.

Koruyucu Aile İftar programlarını her yıl Manisa il merkezinde düzenlediklerini fakat bu yıl Turgutlu’dan başlayarak her yıl farklı bir ilçede programlara devam edeceklerini belirten Konan;”Bugün Turgutlu’da gerçekleştiridiğimiz iftar programının sebebi, Salihli ve Turgutlu’da yoğun bir şekilde koruyucu ailemiz var. Biz bu organizasyonu her yıl şehir merkezinde düzenliyorduk ama bu yıl ailelerimizde ısra ve talebi iel Turgutlu’da olmasını istedik. İnşallah önümüzdeki dönemlerde başka ilçelerde devam edicez. Bizim şuan 138 çocuğumuz 108 aile de. En iyi şekilde bakılmaları konusunda bize gerekli desteği veriyoruz.

Programda, Vali Güvençer ve Kaymakam Turan, misafirleri kapıda karşılarken, çocuklara, Osmanlı macunu ve Pamuk şeker ikram edildi.

İftara, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Ahmetli Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, Belediye Başkanı Turgay Şirin, İlçe Müdürü Gülten Karagöz ve Koruyucu Aileler katıldı.