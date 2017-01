İçişleri Bakanlığı tarafından kentlerin güvenliğini arttırmak adına planlanan İlçe Güvenlik toplantısının 2. gerçekleştirildi.

Manisa valiliği talimatıyla Turgutlu Kaymakamlığı himayesinde gerçekleştirilen güvenlik toplantısı Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans salonunda yapıldı. Güvenlik toplantısına Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkan yardımcısı İskender Tunç, Turgutlu Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Esendemir, Turgutlu İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Parıldar, daire başkanları, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasında söz alan görevli polis memuru Ali İmal :” İçişleri Bakanlığından gelen talimat üzerine Sayın Kaymakamımızın başkanlığında vatandaşlarımızın istek ,öneri ve şikayetlerini alıp, değerlendirme görevinin yerinde getirilmesi, toplumun tüm kesimlerine ulaşabilmek maksatlıyla her ay güvenlik toplatışı yapılacaktır. Bu kapsamda bugün 2.güvenlik toplantısı yapılacaktır “ diye konuştu.

Turgutlu Emniyet Müdürü Ahmet Esendemir, “Hep beraber sorunlarımızı dinleyeceğiz, sorunlarınızı da çözeceğiz inşallah” dedi,

Emniyet Müdürünün konuşması ardından Turgutlu Emniyet Müdür Yardımcıs Volkan Parıldar Turgutlu’daki asayiş olaylarını ayrıntılarını katılımcılarla paylaştı ve Turgutlu’da Polisin özverili çalışması neticesinde suçluların yakalandığı bu nedenle suç işleme oranlarda da ciddi düşüşlerin olduğunu belirtti.

Güvenlik toplantısında İlçe Jandarma komutanlığıda kendi bölgesindeki güvenlik ile ilgili bilgilendirmeler yaptı.

Bilgilendirmenin ardından Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan : “Biz sizlerin emrindeyiz .Biz efendi değiliz. Biz sizin hizmetkarınız. Bu asla unutulmamalı. Siz hizmetin en iyisine layık sızınız. Bize elbette hesap soracaksınız. Elbette eleştireceksiniz. Bundan asla gocunmayacağız Bizim ücretlerimiz ve maaşlarımızı sizler veriyorsunuz. Sizlerin vergilerinizle bizlerin maaşları ödeniyor .Bizde vatan evlattı olmanın hakkını amir, memur olmanın hakkını mutlaka vatandaş olmanın hakkını vermek zorundayız. Güleryüz, ve tatlı dili eksik etmemeliyiz, İşimiz en güzel şekilde yapmak zorundayız yüzden her toplantı önemlidir. Bu toplantı için zaman harcıyoruz, kaynak harcıyoruz, Bir çok fedakarlık yapıyoruz. İyi niyetli olacağız, siz eleştirdiğinizde kızmayacağız. Sizin göreviniz zaten hesap sormak, Biz size hizmet etmekle görevliyiz. Ahmet Esendemir değerli bir emniyet müdürü , çalışkan emniyet müdürü ama size hizmet etmekle mükellef ve görevli. Sevgili Komutanım da o şuurda. Zaten insan bu ihlasta olursa başarılı olur. Dert etmeyin ona bir şey olmaz. Onu milletin duaları korur. Ben buna yürekten inanıyorum arkadaşlar. Şimdi de istek ,öneri, sorular ,ihtiyaçlar bu bölümü açmak istiyorum. Şimdi sözü size vereceğim. Çok Rahat Konuşabilirsiniz. Teminatınız benim. Sizi inciten olursa karşında beni bulacaktır. Bundan şüpheniz olmasın.”

Sunumlarından ardından katılımcılar kolluk güçlerine bölgelerinde ki konular hakkında bilgiler sundu. Toplantıda Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, kent güvenliği için herkesin üzerine görevler düştüğünü söyledi. Güvenliğin bireyden başladığını ifade eden Turan, kolluk güçlerine her zaman yardımcı olunması gerektiğinin altını çizdi. Kaymakam Uğur turan konuşmasının ardından güvenlik toplantısına katılanların şikayet öneri dinlenildi. Şikayetler ilgili birimlere iletilip sorunların çözülmesi için çalışmalara başlanılması istenildi.