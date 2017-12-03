TFF Kadınlar Futbol 3. Ligi 16’ncı grupta mücadele eden Turgutlu Belediyespor, sezonun ilk maçında Turgutlu’da Soma Zafer Spor ve Gençlik’i konuk etti. Müsabakaya hızlı başlayan Turgutlu Belediyespor ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasına karşın müsabakadan 2-4 mağlup ayrıldı. Uzun bir aradan sonra tekrardan kurulan ve liglere katılan Turgutlu Belediyespor kadın futbol takımı, kendisi gibi bir diğer Manisa takımı olan Soma Zafer Spor ve Gençlik’i, Turgutlu Irlamaz Spor Vadisinde ağırladı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakaya hızlı bir başlangıç yapan Turgutlu Belediyespor, maçın ilk dakikasında Öznur’un attığı golle 1-0 öne geçti. İlk golün sahibi Öznur dakika 36’da bir kez daha sahneye çıkarak rakip ağları bir kez daha havalandırdı 2-0. İlk yarı Turgutlu Belediyespor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona ererken, ikinci yarıda ise gülen taraf Soma Zafer Spor ve Gençlik oldu. Dk. 47’de durumu 2-1’e taşıyan Semanur dk. 73’de durumu 2-2’ye taşıdı. Dk. 75’de Selis durumu 2-3’e taşırken Dk. 80’de Selis attığı golle maçın skorunu belirledi 2-4. Öte yandan karışlaşmayı Turgutlu Belediyesi başkan yardımcısı ve Turgutluspor kulüp başkanı Hakan Sezer, Turgutluspor teknik direktörü Özgün Kaya, Turgutlu Belediyespor birim müdürleri, Selvilitepe mahallesi muhtarı Sait Kaya ve taraftarlar izledi.