Turgutlu’da Firdevs Gürel Özel Uygulama ve İş Merkezi öğrencisi Gökhan Tokmak’ın geçtiğimiz günlerde düzenlenen “Uçan Hayaller Gülen Yüzler” projesindeki dileği Belediye Başkanı Turgay Şirin tarafından yerine getirildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde doğuştan zihinsel engelli olan Gökhan Takmak (24), Turgutlu Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta, Firdevs Gürel Özel Uygulama ve İŞ Merkezinde gerçekleştirilen “Uçan Hayaller Gülen Yüzler” projesinde ki dileği yerine getirildi.

Proje kapsamından uçan balona yazdığı dileğinde, Belediye Başkanı ile yemek yeme istediğini belirten Takmak, bugün Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ile makam odasında baş başa yemek yedi.

Belediye Binası okul öğretmenleri ile gelen Takmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, dileğinin yerine getirilmesinden dolayı mutlu olduğunu ve çok heyecanlandığını söyledi.

Zihinsel engelli Gökhan Takmak’ın dileğini yerine getirmiş olduklarını için mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkanı Turgay Şirin ise, özel öğrencilere her zaman özel ilgi gösterdiklerini ve bu doğrultuda yapılması gereken ne varsa yaptıklarını söyledi,

Şirin, şunları söyledi;”Özel kardeşlerimiz bizlere emanet. Bizden ne zaman dilek ve talepler olsan her zaman yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün de, Gökhan kardeşimizin baş başa yemek yeme isteğini kırmadık ve birlikte yemek yedik. Yüzlerde bir parça tebessüm oluşturduysak ne mutlu” dedi.