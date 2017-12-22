Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençtürk Turgutlu’da yapılan yol çalışmalarının gecikmesinin, uzamasının 1. nedeninin GDZ Elektrik A.Ş. olduğunu söyledi.

Elektrik kablolarının yer altına alınması çalışmalarında iki defa yapılan toplantılarda kendilerine söz verildiğini ancak bunun yerine getirilmediğini belirten Gençoğlu; “Biz geçtiğimiz yıl Turgutlu’da 6 caddenin prestij caddesi yapılaması konusunda bir ihale yaptık. Ardından yer teslimi yaptık. Ancak bu yer tesliminden sonra bize Gediz A.Ş. bize yanlış bilgi verdi. ‘Biz bu noktalarda kabloları 1 ay içerisinde yer altına alacağız’ dedi ancak gecikti. Yine ardından bir toplantı daha yaptık ve bize geçtiğimiz Ekim ayının başında biteceğini söylemelerine rağmen yine bitiremediler. Tabi biz onların bitirmesini bekliyoruz ki müteakibinde çalışmaya başlayalım. Ama olmadı yani bizim bu gecikmelerin birinci sebebi bu oldu…” şeklinde konuştu.