Turgutlu Belediye Spor Basketbol Şubesinin genç oyuncuları çorbalarını barınakta ki köpeklerle paylaştı. Kendi hazırlıkları çorbayı barınakta ki köpeklerle paylaşan genç sporcular herkesin sokak hayvanlarına sevgi beslemelerini temenni ettiklerini ifade ettiler.

Turgutlu Belediyesispor Basketbol şubesinin U-13 ve U-14 kız takımları sosyal sorumluluk projesi kapsamında aşevinde kendi elleriyle çorba hazırladılar. Kendi hazırladıkları çorbayı barınakta bulunan köpeklerle paylaşan genç oyuncular eğlenceli dakikalar yaşadı. Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül ve antrenörlerle ile oyuncuların yer aldığı organizasyonda sokak hayvanları için farkındalık oluşturmak hedeflendi. Oyuncular bu etkinlikte hem çorba yapmayı öğrenciler, hemde çorbalarını barınakta ki hayvanlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşadılar.

Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül;” Belediye başkanımız Turgay Şirin sosyal sorumluluk projelerine oldukça önem veriyor. Bizde takımımız ile bu projede yer aldık ve onları yoğun antrenman temposundan çıkararak keyif almalarını sağladık” dedi.