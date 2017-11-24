AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Mürşit Gedizli, 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gedizli, Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, öğretmenlik mesleğinin, ürünü insan olan ve başlı başına bir amaç olmaktan öte, toplumu yüce gayeye ulaştıran, kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

Gedizli’nin mesajı şu şekilde;”Öğretmenlik, sadece eğitim-öğretim sürecinde edinilen bilgileri sınıfta öğrencilere aktarmak değildir. Öğretmenlik; bilgi yanında tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir. Bu yönüyle öğretmenler, eğitim sistemimizin temel yapı taşları, istikbalimizin de mimarlarıdır.

Peygamber Efendimizin “Bilim Çin’de de olsa gidip alınız.”öğüdüyle, kadim milletimizin muasır medeniyetler arasında üst sıralara yükselmesi bu kutsal görevi icra eden ilim-irfan ordusuna yani siz değerli öğretmenlere bağlıdır. Bir medeniyetin gelişmişliği, eğitim sisteminin gelişmişliğinden, eğitimcilerinin azim ve gayretinden geçer.

Dün olduğu gibi, bugün ve yarın da tüm öğretmenlerimizi kayıtsız-şartsız desteklemeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle her türlü zorluğa göğüs gererek, eğitim-öğretim yolunda milletimizin eğitim ordusunun neferleri olarak görev yapan ve kendiside bir öğretmen olan eşim Hale Gedizli ve tüm öğretmenlerimizin “24 Kasım Öğretmenler Günü”nü kutluyor; aileleriyle birlikte bütün öğretmenlerimize sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.”dedi.