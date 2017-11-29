AK Parti Turgutlu ilçe Başkanı Mürşit Gedizli, yayınladığı mesaj ile Mevlid Kandili’ni kutladı.

Başkan Gedizli mesajında, 29 Kasım Çarşamba’yı 30 Kasım Perşembe’ye bağlayan gecenin Mevlid Kandili olduğunu hatırlatarak, “Sevgili Peygamberimiz (SAV), Yüce Rabbimizin insanlığa gönderdiği en son elçidir ve bütün bir insanlığın dirilişine, karanlıklardan aydınlığa geçişine vesile olmuştur. Bütün insanlığa örnek olacak bir hayat sürmüş olan Peygamber Efendimiz (SAV), güzel ahlakı, sevgiyi, şefkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi yaşamından tüm insanlığa aktarmıştır.” dedi.

Bu kutlu gecenin, Peygamberimizin hayatını anlamak ve insanlığa aktardığı ilahi mesajları ve değerleri düşünerek ve bunları hayatlarımıza kazandırmak için bir fırsat olduğu belirten Gedizli;“Mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı bu gecede birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı arttırmalı, akrabaları ziyaret etmeli, yoksullara, yetim ve kimsesizlere el uzatmalıyız. Bu kutlu gece vesilesiyle sevgili Peygamberimiz H.Z. Muhammed (SAV)’e salat ve selamlarımızı gönderirken, Mevlid Kandili’nin bütün İslam âlemine ve ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.