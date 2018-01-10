AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Mürşit Gedizli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısyla bir mesaj yayınladı.

Mesajında, sorumluluğunu bilen ve objektif habercilik yapan tüm gazetecilerin tolum tarafından takdir gördüğünü ifade eden Başkan Gedizli, şunları söyledi;”Dünya ve ülke gündemine ait gelişmeleri sıcağı sıcağına kamuoyuna aktararak toplumun haber alma ve bilgilendirilme ihtiyacını karşılayan tüm basın mensuplarının bu özel günlerini içtenlikle kutluyorum.

İlkeli ve objektif haber yapan, sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde görevini yerine getiren gazetecilerimiz, herkes tarafından takdir edilmektedir.

Basın, halkı doğru şekilde bilgilendirdiği sürece, bireylerin ve toplumun meydana gelen olayları sağlıklı bir şekilde değerlendirip kanaat edinmesi, toplumla ve dünyayla sağlıklı ilişkiler kurup bütünleşmesi mümkün olmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, sağlık ve başarılar diliyorum.