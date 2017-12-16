AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Mürşit Gedizli, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi tarafından yürütülen battı çıktı kavşağı nedeni ile kapatılan Selvilitepe yolu ile ilgili, Cengiz Ergün plansız ve programsız çalıştığını iddia ederek;”Ben yaptım oldu anlayışı ile olmuyor Cengiz Başkan” dedi.

Sosyal Medya hesabından açıklamada bulunan ve Selvilitepe mahallesinden şehir merkezine gelmek isteyen vatandaşların kamyon ve Tırların arasından geçerek ezilme tehlikesi ile şehre ulaşabildiklerini belirten Gedizli, şunları söyledi;”Selvilitepe mahallemize güvenli bir şekilde yaya olarak ve araçla gitmenin yolunu bilen, gören var mı?

Bir kere daha büyükşehir ile ilçe belediyesinin birbirinden haberi olmayan, plansız çalışmasıyla karşı karşıyayız. Ben yaptım oldu anlayışı ile olmuyor Cengiz başkan.

Çocuk, yaşlı, engelli hatta yetişkin insanlar bile Selvilitepe’deki evlerine giderken kamyonların, Tırların arasında ezilmeden, geçebilmek için çileler çekiyor, kaç km yol yürüyor farkın damısınız?

Hiç düşünmediniz mi proje hazırlarken bu detayları? Ben yapayım da nasıl olursa olsun anlayışınız inşallah birinin canının yanmasına neden olmaz. Bir an önce sorumlu şekilde hareket edin derim. Bizden söylemesi!!!