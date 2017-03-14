- GEDİZLİ ‘EVET’ İÇİN ESNAFLARI GEZİYOR
- ELEMAN ARANIYOR
- MASKİ’DEN ÇEPNİDERE’YE HUMMALI ÇALIŞMA
- FUTBOLA KAN SIÇRADI
- MİNİK YÜREKLERDEN BÜYÜK İŞ
- TURGUTLU’YU KURTARACAK TESİS BİTTİ
- “EBEDİYETE KADAR TÜRK BAYRAĞI DALGALANACAK, İSTİKLAL MARŞI OKUNACAK”
- BAŞKAN GEDİZLİ’NİN İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULUNİN 96. YIL DÖNÜMÜ MESAJI
- BAŞKAN ŞİRİN YGS’YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLEDİ
- KUĞULAR TRABZON’DAN ŞEN DÖNÜYOR 1-3
- HOCA’YA ÇİĞ KÖFTELİ DOĞUMGÜNÜ SÜRPRİZİ
- KAYABAŞ: “GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİ GENÇLERE BAŞARILAR DİLİYORUM”
- BAYBATUR TURGUTLU’DA VATANDAŞLARA SESLENDİ;
- KUĞULAR TRABZON’DA PUAN ARIYOR
- ARTIK HEM DAHA GÜVENLİ HEM DE DAHA RAHAT
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