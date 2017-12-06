Başkan Gedizli;”Kudüs Kararı, Uluslararası hukukun ve ilgili BM Kararlarının açık bir ihlalidir”

AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Mürşit Gedizli, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Kudüs Kararı”nın, Uluslararası hukukun ve ilgili BM Kararlarının açık bir ihlali olduğunu söyledi.

İslamın ilk kıblesi olan Kudüs’ün, siyonist zihniyetinin ayakları altında kalmayacağını belirten Gedizli;”Bilsinler ki Turgutlu Kudüs’ün yanındadır ve elinden gelen sadece buğz etmek de olsa Allah için dimdik ayakta ve hesabını her platformda sormaya hazırdır.”dedi.

Gedizli, şunları söyledi;”ABD Yönetimi’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağı yönünde yaptığı sorumsuzca açıklamayı büyük endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Bu karar uluslararası hukukun ve ilgili BM Kararlarının açık bir ihlalidir. Bilsinler ki Turgutlu Kudüs’ün yanındadır ve elinden gelen sadece buğz etmek de olsa Allah için dimdik ayakta ve hesabını her platformda sormaya hazırdır.İslâmın ilk kıblesi Kudüs siyonist zihniyetin ayakları altında kalmayacaktır, elbetteki Müslümanlar hesabını soracaktır. Elbette Allah’ın emri yerini bulacaktır. “De ki: Ey kafirler, yenileceksiniz ve toplanıp cehennemin dibine sürüleceksiniz ! ”(Ali İmran- 12)” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, Selahaddin Eyyubilerin ölmediğinide sözlerine ekleyen Gedizli;”Sen Ağlama Ey Kudüs, Bir damla gözyaşına Ümmet savaşır, Sanma ki Yalnızsın Kudüs, Ümmeti Muhammed yanındadır! Boynu bükük ümitsiz olma Kudüs, bil ki Selahaddin Eyyubiler ölmedi”